Партия Зеленского выбрала своей идеологией либертарианство

Либертарианство является основой идеологии украинской партии «Слуга народа». Такое заявление сделал советник и представитель президента Украины Верховной Раде Руслан Стефанчук, пишет «Интерфакс».

«Мы с этого начали формировать наши с ним отношения — либеральная модель экономики, либеральная модель отношений с соответствующими национальными особенностями», — сказал Стефанчук о своих договоренностях с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Основную миссию партии «Слуга народа» Стефанчук видит в сломе старой системы и предложении новой модели экономики, «где государство становится сервисом, предлагает иное качество предоставляемых услуг, запускает частные инициативы во все сферы, где существует судебная защита любой инициативы, куда придет инвестор и получит гарантии, рабочие места».

«Мы боремся за то, что предлагаем новую модель отношений в Украине… Стоит вопрос, чтобы предложить новое качество политики — открытой, ответственной и понятной. Здесь мы используем вещи, о которых говорим — и диджитализация, и открытое общество», — пояснил представитель президента.

Также партия ставит задачи систематизировать законодательство, заменить неработающую систему петиций «реальным влиянием народного вето» с помощью IT-технологий. «Для этого достаточно каждую бабушку в селе обеспечить смартфонами», — считает Стефанчук. Обеспечить избирателей мобильными устройствами за счет государственного бюджета выгоднее, чем проводить «бумажные процедуры голосования, существующие по методичкам 18 века».

Стефанчук ничего не знает о представителях бизнесмена Игоря Коломойского в партии.

«Это вопрос, над которым мы будем думать. Мы исповедуем принципы прозрачности и будем благодарны, если вы, представители СМИ, скажете нам о предохранителях, которые позволят не потерять уровень народного доверия», — добавил представитель президента.

Также он фактически исключил участие в активной политической жизни партии старых политиков.