Парубий заявил о незаконности указа Зеленского о роспуске парламента

Парубий заявил, открывая внеочередное заседание Рады, что «указ о роспуске парламента противоречит действующей конституции», передает РИА «Новости».

По его мнению, указ Зеленского — это «не только неуважение конституции, это заводит воюющую страну в конституционный кризис».

Он отметил, что не способен остановить действие указа президента, но суд может определить соответствие указа конституции.

Отметим, что ранее в Парубий в ответ на соответствующий комментарий в соцсети Facebook указал, что решение Зеленского о роспуске парламента будет обжаловано в Конституционном суде.

Отметим, что внеочередное заседание Верховной рады началось в среду при отсутствии кворума, передает ТАСС.

«Согласно действующему закону, сессия может начаться и без регистрации 226 парламентариев. Поэтому нет смысла не регистрироваться, я все равно начну сессию», — сказал Парубий после двух попыток зарегистрировать кворум.

Ранее Парубий заявил, что ему становится «грустно и тревожно» из-за «грубого нарушения конституции», с которого начинается президентство Зеленского.

«Плохой знак», — написал он в Facebook.

Напомним, Зеленский объявил о роспуске парламента. Досрочные выборы назначены на 21 июля.