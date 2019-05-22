Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Парубий заявил о незаконности указа Зеленского о роспуске парламента 

Деловая газета «Взгляд» 13 минут назад
Фото: Reuters
Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что указ нового президента страны Владимира Зеленского о роспуске парламента незаконный и приведет страну к конституционному кризису.
Зеленский распустил Верховную раду
Парубий заявил, открывая внеочередное заседание Рады, что «указ о роспуске парламента противоречит действующей конституции», передает РИА «Новости».
По его мнению, указ Зеленского — это «не только неуважение конституции, это заводит воюющую страну в конституционный кризис».
Он отметил, что не способен остановить действие указа президента, но суд может определить соответствие указа конституции.
Отметим, что ранее в Парубий в ответ на соответствующий комментарий в соцсети Facebook указал, что решение Зеленского о роспуске парламента будет обжаловано в Конституционном суде.
Отметим, что внеочередное заседание Верховной рады началось в среду при отсутствии кворума, передает ТАСС.
«Согласно действующему закону, сессия может начаться и без регистрации 226 парламентариев. Поэтому нет смысла не регистрироваться, я все равно начну сессию», — сказал Парубий после двух попыток зарегистрировать кворум.
Ранее Парубий заявил, что ему становится «грустно и тревожно» из-за «грубого нарушения конституции», с которого начинается президентство Зеленского.
«Плохой знак», — написал он в Facebook.
Напомним, Зеленский объявил о роспуске парламента. Досрочные выборы назначены на 21 июля.
Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко заявил, что «конституционных оснований для роспуска Рады нет», но депутаты согласились на досрочные выборы, «потому что этого ожидает общество».
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Экс-глава спецслужбы Израиля заявил о поражении Запада на Украине Кучма озвучил совет Зеленскому Супрун уехала с Украины
Комментарии4
В мире , Украина , Олег Ляшко , Владимир Зеленский , Андрей Парубий , Верховная Рада , РИА Новости , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Утечка яда в Сколково: есть пострадавшие119
К войне готовы. Зеленскому пророчат провал на переговорах с РФ194
Жена Децла отреклась от его матери2
Кнут или пряник? Какой будет новая политика Украины27
Обвинившая босса в изнасиловании заплатит штраф9
Видео
01:11
К войне готовы. Зеленскому пророчат провал на переговорах с РФ
В мире Политика
02:12
«Дышать было нечем, кому-то стало плохо»
Происшествия
04:16
«ООН не должна терпеть»: Россию выгоняют из Совбеза
В мире Статьи
00:40
Вилли Токарев попал в реанимацию
Шоу-бизнес
02:10
Арашукова лишили статуса
Происшествия Другое
00:07
Застрявших в метро пассажиров вывели из поездов
Происшествия Новости Москвы
00:35
Отказ двигателя? Пассажирский самолет экстренно вернулся в Москву
Происшествия
02:57
Синоптики дали прогноз на лето
Погода Общество
02:12
Застряло более тысячи пассажиров: Метро объяснило трудности при эвакуации
Происшествия
03:31
Как народ решит: Зеленский требует референдум по России
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение