На Украине испугались референдума о переговорах с Россией

Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко выступил против идеи о проведении референдума по вопросу переговорного процесса с Россией . Об этом он написал в своем Twitter.

«Понятно, что все проголосуют "за мир", не вдаваясь особо в детали. Что и является истинной целью Кремля. Остальное для них — дело техники», — считает Кириленко.

Особенно опасным политик считает проведение референдума на фоне новостей о телефонных переговорах президента России Владимира Путина с лидером Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель . «Поговорили о нас, но без нас», — считает он.

В ходе упомянутого Кириленко разговора, главы государств обсудили кризис на Украине и «провальную политику администрации Порошенко», а также прошедшую смену руководства в стране. Путин напомнил о необходимых шагах для урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе: законе об особом статусе отдельных регионов Донецкой и Луганской областей, разведении сил и средств на линии конфликта, а также о необходимости налаживания прямого диалога между Киевом и самопровозглашенными республиками.

21 мая новоиспеченный глава Администрации президента Украины Андрей Богдан допустил проведение референдума по мирным соглашениям с Россией. По словам главы АП, это позволит избежать принятия неоднозначного решения, которое может вызвать раскол в обществе. Также Богдан подчеркнул, что при переговорах по Донбассу необходимо искать компромиссы, однако Украина «не будет торговать территориями и людьми».