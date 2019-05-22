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На Украине испугались референдума о переговорах с Россией 

Lenta.ru 55 минут назад
Фото: РИА Новости
Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко выступил против идеи о проведении референдума по вопросу переговорного процесса с Россией. Об этом он написал в своем Twitter.
«Понятно, что все проголосуют "за мир", не вдаваясь особо в детали. Что и является истинной целью Кремля. Остальное для них — дело техники», — считает Кириленко.
Особенно опасным политик считает проведение референдума на фоне новостей о телефонных переговорах президента России Владимира Путина с лидером Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель. «Поговорили о нас, но без нас», — считает он.
В ходе упомянутого Кириленко разговора, главы государств обсудили кризис на Украине и «провальную политику администрации Порошенко», а также прошедшую смену руководства в стране. Путин напомнил о необходимых шагах для урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе: законе об особом статусе отдельных регионов Донецкой и Луганской областей, разведении сил и средств на линии конфликта, а также о необходимости налаживания прямого диалога между Киевом и самопровозглашенными республиками.
21 мая новоиспеченный глава Администрации президента Украины Андрей Богдан допустил проведение референдума по мирным соглашениям с Россией. По словам главы АП, это позволит избежать принятия неоднозначного решения, которое может вызвать раскол в обществе. Также Богдан подчеркнул, что при переговорах по Донбассу необходимо искать компромиссы, однако Украина «не будет торговать территориями и людьми».
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Комментарии
В мире , Украина , Вячеслав Кириленко , Ангела Меркель , Владимир Путин
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