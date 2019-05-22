Кризис в Австрии: министры бегут после ужина с Аленой

Австрийское правительство практически перестало существовать: почти все министры, избранные от националистической Партии свободы покинули коалицию с консервативной Народной партией, а их место до новых парламентских выборов займут специалисты-технократы. Партия свободы теряет рейтинги на фоне скандала с видео, на котором ее лидер пытался обсуждать финансовую помощь на выборах с 2017 года с некой «россиянкой». Правда, антимиграционные настроения, которые привели к власти Партию свободы», в Австрии все равно достаточно сильны.

Скандал с «россиянкой», которую австрийские СМИ представили как племянницу российского олигарха, стал соломинкой, сломавшей спину верблюда.

Правые националисты из Партии свободы, которые первыми в Европе смогли сформировать правительство с умеренными консерваторами, уходят в отставку.

После того, как свои должности оставили непосредственный участник скандала, вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе и глава фракции партии в парламенте Йоханн Гуденус, еще сохранялась надежда, что кабинет министров сможет сохранять полномочия до выборов. Однако после решения канцлера Себастьяна Курца уволить с поста главы МВД Австрии — члена Партии свободы Херберта Кикля — в отставку ушли все министры, представляющие это политическое объединение.

Речь идет практически о половине кабинета — «свободовцы» занимали в австрийском кабмине ключевые посты — министров транспорта, социальных отношений, обороны, внутренних дел.

Причиной скандала стало видео, на котором показана встреча Штрахе, прошедшая 24 июля 2017 года на Ибице с «русской миллионершей» Аленой Макаровой. Фрагменты ролика обнародовали ряд австрийских СМИ. Дама, согласно видео, обсуждала с политиком ряд преференций своему бизнесу в обмен на финансовую помощь.

До новых выборов, которые намечены на осень, обязанности ушедших будут исполнять чиновники-технократы, сообщил журналистам президент страны Александер Ван дер Беллен: «В особенности для МВД, но и для других министерств важно, чтобы предложенные кандидаты были признанными и профессиональными кадрами», — заявил президент.

Единственным министром, который остался на своем посту, — глава МИД Австрии Карин Кнайсль, которую хорошо знают в России

Именно на ее свадьбе в прошлом году гостем был российский президент Владимир Путин . Кнайсль — не член партии, хотя и избиралась от нее и вероятнее всего могла пренебречь партийной дисциплиной.

Развал коалиции с респектабельной Народной партией наносит по Партии свободы удар, от которого она вряд ли оправится. Став первой европейской партией правых националистов, сформировавших правительство с традиционными консерваторами, Партия свободы шла к этому долгие годы. Старейшее политическое объединение Австрии, оно долгие годы занимало маргинальную политическую нишу, так как партия была основана бывшими членами НСДАП в 1956 году. Однако в последние годы партия стала приобретать все большую популярность, сумев поймать волну недовольства австрийцев миграционной политикой ЕС

К тому же, правые националисты-популисты стали пользоваться симпатией избирателей и в других европейских странах, и Партия свободы вполне укладывалась в этот тренд.

Как отмечает в беседе с «Газетой.Ru» главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов

случившиеся с Партией свободы — это «хорошо продуманная операция, приуроченная к выборам в Европейский парламент ».

По словам эксперта, те, кто стоит за ней, ставили своей целью показать, что лидеры партии представляют «безответственные и разрушительные силы, и с ними нельзя сотрудничать и взаимодействовать».

Сам Лукьянов в данный момент находится в Вене, где принимал участие в европейской конференции клуба «Валдай» на тему: «Все вместе или каждый за себя?», посвященной отношениям России и Европы.

В конференции принял участие замглавы российского МИДа Александр Грушко , который отметил в беседе с РИА «Новости», что скандал демонстрирует, как российские «недруги» придумывают различные фейковые истории, а также прибегают к «нечистоплотным методам».

Он также добавил, что такими действиями «недруги» пытаются доказать, что Россия якобы вмешивается во что-то.

Скандал с «россиянкой» уже принес существенные потери в рейтинге партии. Согласно опубликованному опросу общественного мнения, популярность Партии свободы упала на 5% — сейчас ее поддерживают 18% избирателей. Канцлеру Себастьяну Курцу же удалось, избавившись от ненужных соратников, сохранить свой уровень поддержки. Правда, история вряд ли скоро забудется: «Австрии еще долго придется разгребать последствия этого сериала», — с иронией в голосе отмечает в беседе с «Газетой.Ru» один из европейских собеседников.

По стопам губернатора Хайдера

По иронии судьбы именно в этом году исполняется 10 лет со дня одной из важнейших в истории партии дат. В 1999 году тогдашний лидер Партии свободы Йорг Хайдер был сенсационно избран губернатором земли Каринтия. Избрание губернатором человека, который часто позволял себе антисемитские высказывания, в то время стало шоком для многих европейцев. После избрания Хайдера, лидеры многих европейских стран фактически подвергли Австрию остракизму, минимизировав контакты с ее руководством. В 2008 году Хайдер погиб в автокатастрофе и казалось, что звезда партии закатилась окончательно.

Однако в последние годы партия отказалась от радикальных лозунгов, сумела привлечь более широкий круг избирателей и улучшить реноме на международной арене. В 2016 году президентом Австрии чуть не стал представитель партии Норберт Хофер . Во втором туре он уступил своему противнику Александеру ван дер Беллену всего 2%.

Антимиграционные настроения в Австрии в последнее время усилились, и именно этот факт чуть не привел в президентское кресло правого националиста.

«Кризис респектабельных партий был замечен давно», — отмечает Лукьянов.

Согласно опросу, проведенному в апреле международным социологическим агентством YouGov в 14 странах Европы, в Австрии — наряду с Данией, Германией и Швецией — проблему миграции назвали важнейшей большинство опрошенных. Настроения австрийцев в отношении мигрантов сильно изменились во многом и потому, что часть из них ведут себя не самым лучшим образом.

«Принимать австрийскую культуру они не очень настроены — лезут везде со своими традициями и обычаями. Требуют к себе уважения, хотя сами его не всегда проявляют», — отмечал недавно в статье для «Газеты.Ru» россиянин Александр Симанычев, который работал в нескольких австрийских центрах помощи беженцам.

Австрия — одна из тех стран, куда прибывает немало беженцев, и именно в этой связи правительство страны принимало здесь жесткие законы об охране границ.

Эти настроения вряд ли уйдут даже после выхода из правительства членов Партии свободы, хотя скандалом уже активно пользуется оппозиционные социал-демократы, которых наравне с Народной партией агентство Bloomberg в своем аналитическом обзоре называет главными бенефициарами скандала.

Стоит отметить, что австрийских социал-демократов часто обвиняют, что именно эта партия своей относительно мягкой миграционной политикой и привела Австрию к миграционному кризису.

В ситуации политической неопределенности и непредсказуемости выборов главной фигурой, на которую сегодня устремлены взгляды многих австрийцев, остается президент Александер Ван дер Беллен, который независимо от того, кто займет пост канцлера, будет пребывать в своем кресле до 2022 года.