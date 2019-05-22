Женщины в лифчиках и конные полицейские разогнали митинг ультраортодоксальных евреев против Евровидения, сообщает ВВС.
Инцидент произошел в Иерусалиме на прошлой неделе. Ультраортодоксы вышли на акцию протеста против того, что финал Евровидения-2019 в Тель-Авиве был назначен на шаббат.
Многочисленные иерусалимские ультраортодоксы перекрывали дороги, вступали в столкновения с полицейскими, отказываясь покидать улицы.
На одной из таких улиц на помощь правоохранительным органам пришли рядовые горожанки. Четыре девушки сняли футболки, оставшись в бюстгальтерах, и встали поперек дороги.
На видео, опубликованном корреспондентом ВВС Томом Бейтманом в своем твиттере, видно, что ультраконсервативные иудеи, которым запрещено смотреть на голых женщин, начинают разбегаться. Впрочем, несколько мгновений спустя становится очевидно, что бегут они не от девушек в лифчиках, а от конных полицейских