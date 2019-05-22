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Убийства петушков в Европе задумали запретить 

Lenta.ru 32 минуты назад
Фото: Thomas Peter / Reuters
В Германии могут окончательно запретить умерщвлять цыплят-петушков на птицефабриках. Вердикт по этому делу Верховный суд Германии вынесет 23 мая, сообщает агентство Euractiv Deutschland.
Если это произойдет, то примеру Германии могут последовать и другие страны Евросоюза. Кроме того, гуманизация птицеводства может привести к подорожанию мяса птицы и яиц.
Европейские производители яиц каждый год умерщвляют десятки миллионов новорожденных цыплят-петушков, поскольку их откармливание и перевозка на мясные птицефермы слишком хлопотны, а яиц они по очевидной причине не несут. В частности, широко практикуется их умерщвление с помощью газа. Измельчение птенцов было окончательно запрещено в стране в 2017 году.
В Германии инвестировали более шести миллионов евро в разработку надежных методик определения пола цыпленка еще до его вылупления, что могло бы решить эту моральную дилемму и экономическую проблему. Однако до широкого распространения этих технологий пока и не дошло. Внедрение таких технологий также приведет к удорожанию яиц.
В 2016 году административный суд немецкого города Мюнстера разрешил производителям умерщвлять цыплят-петушков, поскольку посчитал экономическую нецелесообразность их откармливания более важным аргументом, чем довод относительно гуманного отношения к птицам.
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В мире , Европа , ЕС , Германия
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