Ляшко объявил сбор подписей против роспуска Рады

«Указ Зеленского о роспуске парламента — неконституционный, противозаконный и своевольный», — написал политик в Facebook.

По его словам, Зеленский поступает, как бывший глава государства Виктор Янукович , который в 2010 году после выборов «через продажных судей Конституционного суда изменил конституцию».

Он заявил, что его партия начинает собирать подписи под обращением в КС, чтобы признать незаконным указ о роспуске парламента.

При этом Ляшко отметил, что его команда готова к досрочным выборам.

21 мая Зеленский подписал указ о роспуске Рады и назначил досрочные выборы на 21 июля.