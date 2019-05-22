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Ляшко объявил сбор подписей против роспуска Рады 

RT на русском 37 минут назад
Фото: Reuters © Gleb Garanich
Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко обвинил президента Владимира Зеленского в авантюризме и объявил сбор подписей против роспуска Верховной рады.
«Указ Зеленского о роспуске парламента — неконституционный, противозаконный и своевольный», — написал политик в Facebook.
По его словам, Зеленский поступает, как бывший глава государства Виктор Янукович, который в 2010 году после выборов «через продажных судей Конституционного суда изменил конституцию».
Он заявил, что его партия начинает собирать подписи под обращением в КС, чтобы признать незаконным указ о роспуске парламента.
При этом Ляшко отметил, что его команда готова к досрочным выборам.
21 мая Зеленский подписал указ о роспуске Рады и назначил досрочные выборы на 21 июля.
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В мире , Украина , Виктор Янукович , Олег Ляшко , Владимир Зеленский , Верховная Рада
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