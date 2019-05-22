Экс-вице-канцлера Австрии могли одурманить, полагает его помощник

Доверенное лицо бывшего вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе, экс-политик Йоханн Гуденус заявил в интервью агентству APA, что в ходе встречи, запечатленной на попавшей в распоряжение СМИ скандальной видеозаписи, он был жертвой, и сговорчивым его могли сделать благодаря одурманивающему средству.

Как пишет издание Kronen Zeitung, в интервью агентству Гуденус заявил, что в ходе встречи двухлетней давности он был "удобной и уступчивой жертвой". По его словам, его могли сделать сговорчивым "возможно, при помощи одурманивающего средства или подобных веществ и наркотиков".

"Я опасаюсь дополнительных материалов, которые покажут меня в компрометирующих ситуациях", — заявил Гуденус, отметив, что у него частично "отсутствуют воспоминания" о том, что происходило на вилле.

Экс-политик заявил, что в период, когда состоялась встреча, он переживал "личный кризис" и был "изнурен, переутомлен, близок к выгоранию". По его словам, тогда в его жизни было "слишком мало сна, слишком много алкоголя, смешанного с энергетическими напитками, а также психотропные вещества". При этом экс-политик отметил, что "не отвергает своей вины", поскольку "сам наивно попал в ловушку".

За неделю до выборов в Европарламент крупнейшие немецкие СМИ синхронно опубликовали материалы с утверждением о том, что вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе обсуждал возможность покупки медиа-активов для влияния на выборы с некой "россиянкой", которая, по словам Штрахе, является гражданкой Латвии. Немецкая Welt указала на то, что запечатленная на видео встреча была "ловушкой" для этого политика, выступающего вместе со своей партией АПС за отмену антироссийских санкций и нормализацию отношений с Москвой. Штрахе, также назвавший ситуацию ловушкой и целенаправленным политическим убийством, был вынужден подать в отставку.