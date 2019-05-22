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Трамп назвал кандидатуру на пост министра ВВС 

RT на русском + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Американский лидер Дональд Трамп в своём микроблоге в Twitter сообщил, что выдвинет экс-главу Аэрокосмической корпорации Барбару Барретт на пост министра военно-воздушных сил.
«Я рад объявить о выдвижении Барбары Барретт из Аризоны, бывшего председателя Аэрокосмической корпорации, на пост министра ВВС. Она будет выдающимся министром», — написал Трамп.
Ранее сообщалось, что Трамп намерен выдвинуть Патрика Шанахана на пост главы Минобороны США.
Патрик Шанахан временно исполняет обязанности главы Пентагона с 1 января 2019 года.
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В мире , США , Дональд Трамп , Министерство обороны , Пентагон
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