Столица Индонезии пережила вторую ночь массовых беспорядков

Новая волна столкновений полиции и сторонников оппозиции прошла минувшей ночью в некоторых районах столицы Индонезии . Как сообщает в четверг новостной портал Detik, наиболее серьезные беспорядки были зафиксированы в центре, около Управления по наблюдению за выборами.

По свидетельству очевидцев, манифестанты забрасывали кордоны полиции камнями и бутылками с зажигательной смесью. В результате на втором этаже здания ведомства произошел пожар, который удалось оперативно ликвидировать. "Внутренним помещениям был нанесен незначительный ущерб, никакие хранившиеся там документы не пострадали", — сообщил изданию представитель Управления Рахмат Багжа.

Сотрудники полиции в ответ использовали спецсредства, в том числе слезоточивый газ и водометы. К утру ситуация стабилизировалась, но некоторые центральные улицы Джакарты , в том числе прилегающие к зданию Управления, перекрыты для движения транспорта и пешеходов.

Заранее спланированные акции

Руководство правоохранительных органов уверено, что начавшиеся в ночь на 22 мая массовые беспорядки были заранее спланированы, а их участники получили финансовое вознаграждение. По словам официального представителя полиции Дэди Прасетио, сотни человек сразу же после завершения мирной демонстрации сторонников оппозиционного кандидата в президенты Прабово Субианто рассредоточились в нескольких местах в Джакарте и предприняли попытки атаковать полицейских. При этом, рассказал он, заранее у них были приготовлены петарды, камни, холодное оружие, часть арсенала хранилась в находившихся неподалеку автомобилях скорой помощи.

Позднее руководитель национальной полиции Тито Карнавиани на специальной пресс-конференции показал конфискованное у демонстрантов огнестрельное оружие, в том числе винтовку М-4, оборудованную глушителем и установкой для оптического прицела. По его словам, организаторы беспорядков планировали провести серию провокаций с тем, чтобы настроить участников протестов против полиции и военнослужащих.

Вместе с тем руководство правоохранительных органов неоднократно подчеркивало, что ни полицейским, ни военнослужащим не выдавалось огнестрельное оружие.

На данный момент задержаны 257 человек по подозрению в организации и участии в беспорядках. Но представители правоохранительные органов уверены, что это число будет расти.

Расследование причин летальных исходов

Карнавиани в среду подтвердил, что в результате беспорядков погибли шесть человек. Однако он призвал не делать преждевременных выводов о причинах их гибели. Главный полицейский страны также рассказал, что "некоторые скончались от огнестрельных ранений, а кто-то — от ранений, нанесенных тупыми предметами". "Правоохранительные органы проведут тщательное расследование всех обстоятельств случившегося", — добавил он. По данным столичного губернатора Аниса Басведана, ранения получили более 200 человек.

Реакция власти

Президент Джоко Видодо предупредил о серьезных последствиях для организаторов и участников массовых беспорядков. "Силы правопорядка будут предпринимать все необходимые меры против тех, кто устроил беспорядки. Вооруженные силы и полиция будут действовать в соответствии с законом", — сказал Видодо. Он также подчеркнул, что "правительство не будут мириться с теми, кто подрывает безопасность, демократические процессы и единство государства". Кроме того, президент призвал жителей Индонезии "не опасаться из-за случившегося".

Накануне стало известно, что власти частично заблокируют в столице доступ и передачу информации через популярные социальные сети.

Причины протестов