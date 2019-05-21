Коломойский проиграл суды на миллиарды гривен

Национальный банк Украины (НБУ) и "Приватбанк" выиграли дело по двум искам, от компаний, которые требовали освободить их от обязательств на более чем 2,7 млрд гривен. Об этом сообщают украинские СМИ.

Отмечается, что Никопольский ферросплавный завод требовал освободить его от выплаты финансовым организациям 2,6 млрд гривен, а кипрская компания Тровелко Холдингз Лимитид — 143 млн гривен. В общей сложности им придется выплатить более 2,7 млрд гривен (более $100 млн).

По данным СМИ, данные иски (в общей сложности их было подано более 30) должны были освободить от ответственности не только юридических лиц, связанных с бывшими владельцами "Приватбанка", которые передали принадлежащее им имущество в залог НБУ, но и финансового поручителя — олигарха Игоря Коломойского.

Ранее СМИ узнали, почему суд отменил национализацию "Приватбанка".