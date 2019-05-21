The criminal US financial blockade on Venezuela risks the lives of Venezuelan children that received transplants in Argentina thanks to the support of PDVSA. It has been impossible to transfer resources so that they can continue their treatments. #TrumpUnblockVenezuela https://t.co/r14b0qwsnX— Jorge Arreaza M (@jaarreaza) 21 мая 2019 г.

Медицинские операции оплачивал нефтяной гигант PDVSA, однако теперь переводить деньги невозможно, написал он в своём Twitter.