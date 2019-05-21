Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса рассказал, что санкции Соединённых Штатов привели к опасности для жизни детей, отправленных на лечение в Аргентину.
Медицинские операции оплачивал нефтяной гигант PDVSA, однако теперь переводить деньги невозможно, написал он в своём Twitter.
The criminal US financial blockade on Venezuela risks the lives of Venezuelan children that received transplants in Argentina thanks to the support of PDVSA. It has been impossible to transfer resources so that they can continue their treatments. #TrumpUnblockVenezuela https://t.co/r14b0qwsnX— Jorge Arreaza M (@jaarreaza) 21 мая 2019 г.
Фонд Fundalatin, занимающийся отправкой малышей к врачам Аргентины, также заявил об опасности для пятерых детей. Он опубликовал заявление к верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет, в котором отмечается критическое состояние пациентов и губительные последствия решений Вашингтона.
Американский Минфин ввёл ограничительные меры против 34 судов венесуэльской государственной нефтедобывающей компании PDVSA, а также двух предприятий, поставлявших нефть из Боливарианской Республики на Кубу. В Каракасе эти шаги назвали преступлением против человечества и призвали Штаты к ответу перед мировым сообществом, писал News.ru.