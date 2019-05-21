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Венесуэла заявила об опасных для больных детей действиях США 

News.ru 2 часа назад
Фото: ТАСС
Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса рассказал, что санкции Соединённых Штатов привели к опасности для жизни детей, отправленных на лечение в Аргентину.
Медицинские операции оплачивал нефтяной гигант PDVSA, однако теперь переводить деньги невозможно, написал он в своём Twitter.
Фонд Fundalatin, занимающийся отправкой малышей к врачам Аргентины, также заявил об опасности для пятерых детей. Он опубликовал заявление к верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет, в котором отмечается критическое состояние пациентов и губительные последствия решений Вашингтона.
Американский Минфин ввёл ограничительные меры против 34 судов венесуэльской государственной нефтедобывающей компании PDVSA, а также двух предприятий, поставлявших нефть из Боливарианской Республики на Кубу. В Каракасе эти шаги назвали преступлением против человечества и призвали Штаты к ответу перед мировым сообществом, писал News.ru.
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Комментарии1
В мире , Конфликты , Латинская Америка , США , Мишель Бачелет , ООН , Минфин , Аргентина , Венесуэла
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