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Политолог назвал главное препятствие для возвращения Саакашвили на Украину 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: РИА Новости
Бывший президент Грузии и бывший же губернатор Одесской области Михаил Саакашвили снова рвется вернуться на Украину. Как заявил опальный политик, он соскучился по друзьям и близким на Украине, поэтому в ближайшее время вернется в Киев. Корреспондент «Вечерней Москвы» поинтересовался у политолога, директора Центра евразийских исследований Владимира Корнилова, есть ли шансы у Саакашвили вернуться при новом президенте.
— Я уверен, что Михаила благополучно пустят назад и снимут с него все обвинения. В конце концов, он активно сотрудничал с анти-порошенковскими силами, усиленно внося свою лепту. Благодаря ему Петр Алексеевич Порошенко не смог провести досрочные выборы, так как экс-президент и экс-губернатор устроил так называемый «Михомайдан». Так что его вклад довольно весом, — сказал Владимир Корнилов. — Мы все гадали, что же это за 65 миллионов украинцев по всему миру, которым Зеленский на своей инаугурации пообещал давать паспорта. Вот, видимо первого такого украинца мы нашли. Теперь остается ждать появления аналогов.
Впрочем, политическое будущее Михаила Саакашвили будет целиком зависеть о того, в каком статусе на Украине останется Арсен Аваков.
— Главная проблема Саакашвили, из-за которой он до сих пор не вернулся — Арсен Аваков. Вклад последнего в победу Зеленского значительно больше. Он точно получит определенные должности и весьма вероятно пойдет на повышение в команде нынешнего президента. Мы все помним знаменитое «бе-бе-бе» Саакашвили в сторону Авакова. С тех пор они сильно друг друга не любят. И в этом главная закавыка. Если Аваков сохраняет контроль за силовиками или, не дай бог для Саакашвили станет премьер-министром, то Михаилу не то, что должностей не видать, но и будут огромные проблемы с возвращением, — заключил эксперт. — Интересная жизнь у человека. Всюду за ним гонятся.
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В мире , Украина , Петр Порошенко , Владимир Корнилов , Михаил Саакашвили , Арсен Аваков , Грузия
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