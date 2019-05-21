Президент Украины Владимир Зеленский назначил Андрея Богдана главой своей администрации.
«Назначить Богдана Андрея Иосифовича главой администрации президента Украины», — говорится в тексте указа, обубликованном на сайте главы государства.
Также Зеленский открыл доступ к зданию администрации главы государства и пригласил туда всех желающих.
Ранее Зеленский подписал указ об увольнении начальника Генерального штаба Вооружённых сил Украины Виктора Муженко и назначении на эту должность Руслана Хомчак.