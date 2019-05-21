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Мэй рассказала о последнем шансе на Brexit 

Газета.Ru + ещё 5 50 минут назад
Фото: РИА Новости
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о готовности дать парламенту страны проголосовать за проведение нового референдума по выходу страны из Евросоюза, но при условии, что парламентарии поддержат ее новый проект соглашения с ЕС. Об этом сообщает "Би-би-си".
Как отмечается, Мэй в начале июня представит новый документ, который будет включать дополнительные гарантии прав рабочих, а также меры по защите окружающей среды и нюансы по ирландскому вопросу.
По мнению Мэй, если парламент в очередной раз отвергнет ее документ, то это может привести к остановке Brexit. В случае его одобрения, условия документа можно будет обсудить на референдуме.
Премьер не поддерживает идею голосования, но, по ее словам, понимает чувства многих законодателей относительно Brexit.
Ранее сообщалось, что Мэй раскроет детали "новой сделки" по Brexit.
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В мире , Европа , Тереза Мэй , ЕС , Великобритания
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