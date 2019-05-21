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Минюст Украины зарегистрировал партию Вакарчука 

Rambler News Service 56 минут назад
Фото: GolosZmin/ Facebook
Министерство юстиции Украины 21 мая зарегистрировало партию «Голос», лидером которой является солист украинской рок-группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук. Об этом сообщается на странице партии в Facebook.
Новое объединение создано на базе партии «Платформа инициатив», которую зарегистрировали в 2015 году. Руководителем политической партии «Голос» указана бывший заместитель министра экономики Юлия Клименко.
«Мы понимали, что времени у нас будет немного и мы можем не успеть самостоятельно зарегистрировать свою партию. Поэтому наши партнеры из малого и среднего бизнеса позволили нам использовать свою партию, которую они зарегистрировали в 2015 году, чтобы идти на местные выборы. Мы перерегистрировали ее в партию "Голос" и идем на выборы», — сказала Клименко.
Ранее Святослав Вакарчук объявил о создании политической партии «Голос». Певец уже участвовал в парламентских выборах — в 2007 году он вошел список блока «Наша Украина — Народная самооборона». В ноябре 2007 года Вакарчук стал членом комитета Верховной рады по вопросам свободы слова и информации, но год спустя он подал заявление о сложении депутатских полномочий, отмечало украинское издание «Комсомольской правды».
21 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Верховной рады. Досрочные выборы назначены на 21 июля 2019 года.
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Комментарии1
В мире , Украина , Владимир Зеленский , Святослав Вакарчук , Юлия Клименко , Минюст РФ , Верховная Рада , Комсомольская правда
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