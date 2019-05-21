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Шведский суд назначил новую дату слушаний по делу Ассанжа 

360tv.ru 55 минут назад
Фото: РИА Новости
Окружной суд шведской Уппсалы проведет слушания о заочном задержании основателя WikiLeaks Джулиана Ассанджа 3 июня. Речь идет о подозрении в изнасиловании, которое тот якобы совершил в августе 2010-го.
Как сообщило РИА ФАН, заседание начнется 3 июня в 11:00 по московскому времени. В суде обратили внимание, что при назначении даты учитывали, что защите Ассанжа нужно дать время на консультации с клиентом.
Если суд встанет на сторону прокуратуры, Швеция начнет процедуру выдачи европейского ордера на арест с просьбой экстрадиции Ассанжа.
Дело в отношении Ассанжа было возбуждено в 2010 году. Основатель WikiLeaks, по шведским законам, совершил преступление, занявшись сексом с гражданкой этой страны без презерватива, несмотря на ее возражения. По версии следствия, он сделал это еще один раз с другой женщиной, когда она спала. Имена жертв изнасилования не раскрываются.
В 2017 году дело было прекращено, но после ареста Ассанжа в Британии адвокат одной из женщин попросил о возобновлении расследования.
Ранее Британский суд приговорил Ассанжа к 50 неделям заключения за нарушение условий выхода под залог.
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Комментарии
В мире , Происшествия , Генпрокуратура РФ , Wikileaks
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