Окружной суд шведской Уппсалы проведет слушания о заочном задержании основателя WikiLeaks Джулиана Ассанджа 3 июня. Речь идет о подозрении в изнасиловании, которое тот якобы совершил в августе 2010-го.
Как сообщило РИА ФАН, заседание начнется 3 июня в 11:00 по московскому времени. В суде обратили внимание, что при назначении даты учитывали, что защите Ассанжа нужно дать время на консультации с клиентом.
Если суд встанет на сторону прокуратуры, Швеция начнет процедуру выдачи европейского ордера на арест с просьбой экстрадиции Ассанжа.
Дело в отношении Ассанжа было возбуждено в 2010 году. Основатель WikiLeaks, по шведским законам, совершил преступление, занявшись сексом с гражданкой этой страны без презерватива, несмотря на ее возражения. По версии следствия, он сделал это еще один раз с другой женщиной, когда она спала. Имена жертв изнасилования не раскрываются.
В 2017 году дело было прекращено, но после ареста Ассанжа в Британии адвокат одной из женщин попросил о возобновлении расследования.
Ранее Британский суд приговорил Ассанжа к 50 неделям заключения за нарушение условий выхода под залог.