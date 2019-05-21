Шведский суд назначил новую дату слушаний по делу Ассанжа

Окружной суд шведской Уппсалы проведет слушания о заочном задержании основателя WikiLeaks Джулиана Ассанджа 3 июня. Речь идет о подозрении в изнасиловании, которое тот якобы совершил в августе 2010-го.

Как сообщило РИА ФАН, заседание начнется 3 июня в 11:00 по московскому времени. В суде обратили внимание, что при назначении даты учитывали, что защите Ассанжа нужно дать время на консультации с клиентом.

Если суд встанет на сторону прокуратуры , Швеция начнет процедуру выдачи европейского ордера на арест с просьбой экстрадиции Ассанжа.

Дело в отношении Ассанжа было возбуждено в 2010 году. Основатель WikiLeaks, по шведским законам, совершил преступление, занявшись сексом с гражданкой этой страны без презерватива, несмотря на ее возражения. По версии следствия, он сделал это еще один раз с другой женщиной, когда она спала. Имена жертв изнасилования не раскрываются.

В 2017 году дело было прекращено, но после ареста Ассанжа в Британии адвокат одной из женщин попросил о возобновлении расследования.

Ранее Британский суд приговорил Ассанжа к 50 неделям заключения за нарушение условий выхода под залог.