Мэй раскроет детали «новой сделки» по Brexit

Как отмечается, детали сделки станут известны после переговоров Мэй с британскими министрами.

Уточняется, что "новая сделка" касается обязательств по защите прав работников, а также защите окружающей среды и условий работы на границе с Ирландией.

Это уже четвертая попытка Мэй заключить устраивающую всех сделку по выходу Британии из ЕС.

Ранее сообщалось, что Мэй анонсировала улучшенную сделку по Brexit в статье для Sunday Times.