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«Лабутены ему!» Зеленский принес присягу на помосте 

Рамблер 1 час назад
Фото: Reuters
Владимир Зеленский принес президентскую присягу, стоя на "помосте". Об этом сообщает «Обозреватель».
31 марта Зеленский выиграл первый тур выборов президента Украины с 30% голосов, 21 апреля — второй с 73%.
Утром 20 мая в здании Верховной рады в Киеве состоялась церемония инаугурации нового главы государства. Туда Зеленский пришел пешком, так как живет неподалеку, по пути давая «пять» встречавшим его людям, делая с ними селфи и даже целуя их.
Позже Зеленский принес присягу, скрепил ее подписью, получил гербовую печать, цепь и удостоверение и стал президентом официально.
Все это Зеленский делал, стоя на помосте. Судя по снимку, опубликованному «Обозревателем», высота помоста составляет около 30 сантиметров. По информации издания, возвышение было сооружено «ради» Зеленского.
фейсбук
Многие пользователи соцсетей, например, группы «Антиватник» в фейсбуке, сочли выступление с помоста свидетельством наличия у Зеленского «комплекса Наполеона».
Одни шутили, что на табуретке президент «был бы краше», другие требовали подать «лабутены ему», третьи же шутили над первыми и вторыми, называя «позорищем» не выступление Зеленского с помоста, а то, что происходило на Украине в течение пяти последних лет.
Комментарии1
В мире , Владимир Зеленский , Верховная Рада
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