Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что надеется вернуться на Украину после призыва украинского президента Владимира Зеленского возвращаться тем, кто хочет строить страну.
Ранее Зеленский пообещал предоставить гражданство всем, кто готов "строить новую, сильную и успешную Украину".
"Мне не нужно гражданство. Меня нужно восстановить в гражданстве Украины. А для начала меня нужно просто допустить на территорию Украины, так как погранвойска получили от Порошенко запрет на мой въезд. Я думаю и надеюсь, что он будет отменен очень быстро. Естественно, я собираюсь в Украину. Я надеюсь, что все эти решения будут приняты в кратчайший срок", — заявил Саакашвили в видеообращении, которое во вторник опубликовал на своем Youtube-канале журналист Дмитрий Гордон.
Саакашвили также сказал, что собирается вернуться на Украину, потому что по отношению к нему была нарушена справедливость.
"Это вопрос справедливости, а не политического выбора", — сказал Саакашвили.
Он также заявил, что "соскучился по своим друзьям, по многим своим близким" и считает Украину своим вторым домом.
Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, где против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки. Весной 2015 года Саакашвили пришел в украинскую политику, когда президент Украины Петр Порошенко назначил его губернатором Одесской области, перед этим предоставив ему гражданство. Однако уже в ноябре 2016 года Порошенко уволил Саакашвили, заявив, что он не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил экономические показатели области.
В конце июля 2017 года Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Позже Саакашвили подал жалобу на это решение в украинский суд, она до сих пор не рассмотрена. Власти Украины в феврале 2018 года выслали Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью 2017 года незаконно попал на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Пограничная служба Украины запретила Саакашвили въезд в страну до 2021 года.
После выборов в апреле на Украине, которые выиграл Владимир Зеленский, Саакашвили заявил о намерении вернуться в страну. При этом в Государственной пограничной службе Украины заявили, что тот не имеет законных оснований для въезда.