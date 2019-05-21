Зеленский анонсировал встречу с Порошенко

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Зеленский намерен обсудить с Порошенко освобождение украинцев, отбывающих наказание в РФ 

ТАСС + ещё 1 28 минут назад
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал встречу с экс-президентом страны Петром Порошенко по вопросу освобождения украинских граждан, отбывающих наказание на территории России.
В ходе встречи во вторник с руководством Рады и лидерами парламентских фракций, сообщает пресс-служба действующего главы государства, "поднимался вопрос освобождения украинцев из российского плена".
"Владимир Зеленский предложил провести отдельную беседу с представителями команды предыдущего главы государства по этому вопросу", — подчеркнула пресс-служба.
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В мире , Видео , Украина , Петр Порошенко , Владимир Зеленский
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