Зеленский анонсировал встречу с Порошенко

Зеленский намерен обсудить с Порошенко освобождение украинцев, отбывающих наказание в РФ

В ходе встречи во вторник с руководством Рады и лидерами парламентских фракций, сообщает пресс-служба действующего главы государства, "поднимался вопрос освобождения украинцев из российского плена".