На Украине не успеют напечатать бюллетени для досрочных выборов в Раду

Центральная избирательная комиссия ( ЦИК Украины не успевает провести тендерные процедуры до внеочередных выборов в Верховную Раду . Об этом сообщают «Українськi Новини».

Глава ЦИК Татьяна Слипачук рассказала, что избирком, в частности, не успевает подготовить избирательные бюллетени. По ее словам, эта ситуация сложилась из-за несовершенства тендерных процедур. Она считает, что 58 дней — это крайне малый срок для их проведения.

Слипачук призвала Верховную Раду, Камбин и президента «безотлагательно» найти решение этой проблемы, чтобы избирательный процесс прошел в соответствии в законом.

Ранее Центризбирком Украины объявил о начале кампании по досрочным парламентским выборам. По закону, избирательный процесс невозможно остановить даже по решению суда.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о роспуске Верховной Рады 20 мая в своей инаугурационной речи, подчеркнув, что уровень доверия граждан к действующему парламенту слишком низкий. Указ был подписан на следующий день. Согласно опубликованному ранее в СМИ проекту президентского указа, основанием для этого решения называется недостаточное число депутатов в правящей коалиции.

Досрочные парламентские выборы пройдут 21 июля.