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На Украине не успеют напечатать бюллетени для досрочных выборов в Раду 

Lenta.ru + ещё 48 1 час назад
Фото: РИА Новости
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины не успевает провести тендерные процедуры до внеочередных выборов в Верховную Раду. Об этом сообщают «Українськi Новини».
Глава ЦИК Татьяна Слипачук рассказала, что избирком, в частности, не успевает подготовить избирательные бюллетени. По ее словам, эта ситуация сложилась из-за несовершенства тендерных процедур. Она считает, что 58 дней — это крайне малый срок для их проведения.
Слипачук призвала Верховную Раду, Камбин и президента «безотлагательно» найти решение этой проблемы, чтобы избирательный процесс прошел в соответствии в законом.
Ранее Центризбирком Украины объявил о начале кампании по досрочным парламентским выборам. По закону, избирательный процесс невозможно остановить даже по решению суда.
Президент Украины Владимир Зеленский объявил о роспуске Верховной Рады 20 мая в своей инаугурационной речи, подчеркнув, что уровень доверия граждан к действующему парламенту слишком низкий. Указ был подписан на следующий день. Согласно опубликованному ранее в СМИ проекту президентского указа, основанием для этого решения называется недостаточное число депутатов в правящей коалиции.
Досрочные парламентские выборы пройдут 21 июля.
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В мире , Украина , Владимир Зеленский , Центризбирком России , Верховная Рада
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