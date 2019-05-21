Зеленский назвал главный аргумент для роспуска Рады

В понедельник состоялась инаугурация Зеленского. После этого он с трибуны Рады объявил о роспуске парламента. По его словам, у депутатов есть два месяца для принятия важных решений. Очередные выборы в украинский парламент планировались в октябре этого года.

"Главным аргументом для роспуска Верховной рады является очень низкое доверие граждан Украины к этому институту — 4%. Это оценка работы парламента и самый весомый аргумент для прекращения его полномочий", — цитирует Зеленского во вторник сайт администрации президента.

По его словам, президент, как гарант конституции, обязан гарантировать права граждан Украины. "Юридическое основание для роспуска — с 2016 года не существовало коалиции", — добавил Зеленский.

Ранее фракция "Народный фронт" объявила о выходе из коалиции в Раде. Спикер Рады Андрей Парубий в связи с этим объявил о прекращении существования парламентской коалиции. "Народный фронт" призвал Раду начать консультации по новому коалиционному соглашению. Согласно законодательству, если Рада на протяжении 30 дней не сформирует новую коалицию, у президента появляется право досрочно распустить парламент.

Парламент Украины этого созыва был избран на внеочередных выборах 26 октября 2014 года. Сразу после выборов была создана коалиция "Европейская Украина", в которую вошли фракции "Блок Петра Порошенко", "Народный фронт", "Самопомощь", "Батькивщина" и "Радикальная партия" Олега Ляшко . Однако в таком виде парламентское большинство просуществовало недолго, спустя год из коалиции вышла фракция Ляшко. Немногим позднее большинство покинули фракции "Батькивщина" и "Самопомощь".

Украинская оппозиция в Раде неоднократно обвиняла власти в фактическом отсутствии коалиции. Де-юре коалиция существовала, однако де-факто у большинства часто не хватает необходимых 226 голосов для принятия важных решений. На этом фоне депутатам нелегко находить голоса даже под обычные законы, а из-за низкой дисциплины народных избранников спикер парламента периодически вынужден закрывать заседания досрочно.

При этом ряд депутатов Верховной рады неоднократно заявляли об отсутствии парламентской коалиции, поскольку в ней нет 226 депутатов. Однако представители большинства и спикер Верховной рады Парубий это отрицали.