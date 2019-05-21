Националисты в Киеве пикетируют здание КС с требованием не отменять закон о декоммунизации

Конституционный суд Украины (КСУ) приступил к рассмотрению закона о декоммунизации на предмет его соответствия Основному закону страны. Об этом сообщила в четверг пресс-служба КСУ. Националисты пикетируют здание суда, требуя не отменять закон.

"Продолжилось рассмотрение дела по представлению 46 народных депутатов Украины относительно соответствия конституции Украины [конституционности] закона "Об осуждении коммунистического и национал социалистического (нацистского) тоталитарных режимов на Украине и запрет пропаганды их символики", — говорится в сообщении.

Суд рассматривает дело в закрытом режиме.

В акции националистов принимают участие около сотни представителей всеукраинского объединения "Свобода". Националисты держат флаги Украины и "Свободы". Они также повесили на ограждении возле здания суда гипсовую голову Владимира Ленина и установили стилизованную виселицу с подписью "Палач украинского народа".

С мая 2015 года на Украине действует закон о декоммунизации. Он предполагает, в частности, переименование топографических объектов, названных в честь советских государственных деятелей. Самыми знаковыми в этом отношении стали переименования областных центров — Днепропетровска в Днепр, а Кировограда в Кропивницкий.