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Зеленский хочет отменить «мажоритарку» и снизить проходной барьер 

Украина.ру 1 час назад
Фото: пресс-служба президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский на консультации с главами парламентских фракций и групп предложил отменить мажоритарную систему и снизить проходной барьер на выборах в Верховную Раду с 5% до 3%. Об этом 21 мая рассказал сопредседатель депутатской группы «Возрождение» Виталий Хомутынник во время общения с журналистами
«Президент предложил изменить закон о выборах народных депутатов и внести несколько правок, внести короткий законопроект с несколькими правками. Первая правка — отменить мажоритарную систему. Вторая правка — снизить проходной барьер до 3%», — цитирует парламентария Интерфакс-Украина.
По словам Хомутынника, по инициативе фракций обсуждали также уточнения норм об императивном мандате (право избирателя отзывать депутата).
Ранее вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко сообщила о том, что указ о роспуске нынешнего созыва парламента появится в ближайшие дни, а досрочные выборы состоятся 21 или 28 июля.
Как показали результаты соцопроса, проведенного с 13 по 17 мая международным исследовательским центром BURI-Украина The Belgium-Ukraine Research Institute, преодолевают пятипроцентный барьер и однозначно проходят в парламент четыре партии.
В их числе политсила Зеленского «Слуга народа» (34,7%), «Оппозиционная платформа — За жизнь» (15,1%), «Батькивщина» Юлии Тимошенко (9,5%) и Блок Петра Порошенко (8,9%).
Но если этот барьер будет снижен до 3%, к их числу присоединяться Радикальная партия Олега Ляшко (4,9%), «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко (4,6%), а также «Сила и Честь» экс-главы СБУ Игоря Смешко (3,9%).
При этом даже с тремя процентами проходного барьера за бортом парламента остаются «Свобода» и «Оппозиционный блок — Партия мира и единства», их рейтинг колеблется на уровне двух процентов.
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В мире , Украина , Ирина Геращенко , Олег Ляшко , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Анатолий Гриценко , СБУ , Верховная Рада , Интерфакс
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