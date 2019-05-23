Против Порошенко будет подано заявление в Госбюро расследований об отмывании средств

"Утром подаю в ГБР одно из ключевых заявлений о преступлениях Порошенко — отмывании средств и неуплате налогов на "Кузне на Рыбальском" (судостроительное предприятие в Киеве, которым владел экс-президент Украины — прим. ТАСС)", — написал Портнов.

По его словам, "Порошенко легализовал $300 млн доходов через офшорные компании, заключив несуществующую сделку за счет украденных у украинской армии средств".

Заявитель подчеркнул, что в рамках расследования будет "добиваться максимально быстрого решения суда об аресте активов фигуранта на Украине и по всему миру".

Ранее Государственное бюро расследований начало следствие по заявлению Андрея Портнова, в котором Порошенко обвиняется в государственной измене в связи с инцидентом в Керченском проливе. А 22 мая Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины возбудила уголовное дело в отношении бывшего президента и ряда высших должностных лиц по факту превышения служебных полномочий. В соответствующем заявлении указано, что при координации Порошенко были распределены ключевые должности в органах правления и наблюдательного совета производителя электроэнергии на Украине "Центрэнерго" с целью хищения средств компании, контрольный пакет акций которой принадлежит государству.