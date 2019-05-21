На Украине возбудили дело против Порошенко

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины начало досудебное расследование по делу о госизмене против должностных лиц, занимающих «особо ответственное положение» в органах государственной власти страны. Об этом сообщается на сайте бюро.

В ГБР заявили, что расследование начали по заявлению Портнова А. В. Он попросил проверить первых лиц государства на совершение преступлений по статьям 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя/захват власти), 111 (государственная измена) и 426-1 (превышение военным служебным лицом власти или служебных полномочий) УК Украины.

По мнению Портнова, Порошенко совершил госизмену, когда пытался ввести в стране военное положение, послав украинских моряков в Керченский пролив и пожертвовав ими.

В ноябре 2018-го ФСБ задержала в Керченском проливе два катера и буксир ВМС Украины. В спецслужбе заявили, что суда незаконно вошли в территориальные воды РФ, опасно маневрировали и не реагировали на требования, поэтому их задержали с применением оружия. В результате трое украинцев получили ранения.