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Климкин дал Зеленскому советы на первое время президентства 

Деловая газета «Взгляд» 46 минут назад
Фото: Пресс-служба президента Украины
Подавший в отставку министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал, что на встрече с новым президентом Владимиром Зеленским посоветовал ему первым делом посетить Брюссель и Вашингтон.
«Я не могу говорить за новоизбранного президента. Хотя свое очень схематичное видение изложил: какими могут быть опции по последовательности визитов, какими они должны быть с точки зрения месседжей и смысловой нагрузки, какие шаги следует сделать. Но решение за ним. Среди шагов точно должны быть визиты в Брюссель, в Вашингтон. И там точно должны быть изложения видения относительно изменений Украины», — сказал Климкин в интервью LB.ua.
Министр также отметил, что Зеленский может использовать для поездки в Канаду конференцию по вопросам реформ в Торонто, поскольку Киев получил приглашение от канадского премьера Джастина Трюдо. Климкин также отметил, что Зеленским интересуются не только в США, Европе и Канаде, но и в азиатских странах.
Климкин также пообещал помогать Зеленскому.
Напомним, 17 мая Павел Климкин подал заявление об отставке. Газета ВЗГЛЯД сообщала, почему Климкин был идеальным главой МИД современной Украины.
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В мире , Украина , Павел Климкин , Владимир Зеленский , Джастин Трюдо , МИД , Деловая газета "Взгляд" , Брюссель
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