Названа дата досрочных выборов в Верховную Раду

Досрочные выборы в Верховную Раду Украины ориентировочно пройдут 21 июля. Об этом сообщил лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко после совещания с главами фракций парламента с президентом страны Владимиром Зеленским, передает «Страна.ua».

«Указ будет завтра. Выборы 21 июля», — сказал Ляшко, подчеркнув, что тянуть с голосованием нельзя.

Он добавил, что Зеленский предложит спикеру Рады Андрею Парубию созвать внеочередное заседание парламента, чтобы обсудить новый закон о выборах.

Вице-спикер Ирина Геращенко , в свою очередь, уточнила, что выборы могут состояться и 28 июля — президент выпустит указ так, чтобы подгадать на одно из воскресений.

20 мая на инаугурации Владимир Зеленский объявил о роспуске Верховной Рады. Перед выборами он призвал депутатов принять закон о снятии депутатской неприкосновенности.