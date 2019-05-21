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Названа дата досрочных выборов в Верховную Раду 

Lenta.ru + ещё 8 1 час назад
Фото: РИА Новости
Досрочные выборы в Верховную Раду Украины ориентировочно пройдут 21 июля. Об этом сообщил лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко после совещания с главами фракций парламента с президентом страны Владимиром Зеленским, передает «Страна.ua».
«Указ будет завтра. Выборы 21 июля», — сказал Ляшко, подчеркнув, что тянуть с голосованием нельзя.
Он добавил, что Зеленский предложит спикеру Рады Андрею Парубию созвать внеочередное заседание парламента, чтобы обсудить новый закон о выборах.
Вице-спикер Ирина Геращенко, в свою очередь, уточнила, что выборы могут состояться и 28 июля — президент выпустит указ так, чтобы подгадать на одно из воскресений.
20 мая на инаугурации Владимир Зеленский объявил о роспуске Верховной Рады. Перед выборами он призвал депутатов принять закон о снятии депутатской неприкосновенности.
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В мире , Украина , Ирина Геращенко , Владимир Зеленский , Верховная Рада
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