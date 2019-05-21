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Ликвидацию командира ДНР засняли с беспилотника 

Lenta.ru 33 минуты назад
Фото: РИА Новости
Украинская армия ликвидировала в Донбассе командира батальона 5-й отдельной мотострелковой бригады Евгения Шабанова с позывным Лунь. Видеозапись операции, сделанная с беспилотника, опубликована в группе «Повернись живим» («Вернись живым») в Facebook.
На кадрах видно, как рядом с машиной командира сначала взрывается снаряд. Мужчина выбегает из автомобиля, и его убивают военнослужащие.
Авторы видео называют Шабанова кадровым российским офицером и указывают, что его ликвидация была осуществлена ровно через неделю после гибели украинских морских пехотинцев-разведчиков. По их словам, это была «месть за собратьев» — Дениса Козьму с позывным Дед и Ивана Сакаля с позывным Бродяга. «И так будет с каждым, кто посмеет сказать что-то плохое о Вооруженных силах Украины и морской пехоте. С каждым, кто посягнет на жизнь украинцев. Со всеми, кто пришел на нашу землю с оружием в руках», — говорится в подписи.
По информации запрещенного в России портала «Цензор.нет», Денис Козьма пропал 1 мая во время боя в районе села Николаевка в Донецкой области. Спустя несколько дней в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) сообщили, что его тело, вероятно, находится в морге на их территории.
Известно, что Козьма участвовал в событиях в Одессе в мае 2014 года: портал пишет, что он спасал «российских коллаборационистов» из горящего Дома профсоюзов.
Киев считает Москву ответственной за конфликт на юго-востоке страны. Россия официально признана на Украине «страной-агрессором», а власти самопровозглашенных республик Донбасса считаются марионеточным оккупационным правительством. Россия неоднократно отвергала подобные обвинения.
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Комментарии4
В мире , Евгений Шабанов
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