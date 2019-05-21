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Грибаускайте призвала Запад и украинский народ помочь Зеленскому 

Парламентская газета 53 минуты назад
Фото: FACEBOOK.COM/ZE2019OFFICIAL
Президент Литвы Даля Грибаускайте призвала Запад и украинский народ обеспечить поддержку Владимиру Зеленскому. Об этом она заявила, общаясь с журналистами во вторник, 21 мая.
Накануне глава Литвы приняла участие в инаугурации Зеленского в Киеве и встретилась с новым президентом Украины. Она отметила, что изменения в стране возможны, если руководитель государства сможет воспользоваться поддержкой населения.
«Изменения возможны, если люди его поддержат, и, разумеется, если этот президент будет способен воспользоваться этой поддержкой, будет способен воспользоваться сложившейся ситуацией и раздавить наконец олигархическую систему, которая была создана и действует на Украине почти 30 лет», — цитирует Грибаускайте её пресс-служба.
Зеленский вступил в должность президента Украины в понедельник, 20 мая. После принятия присяги он заявил о роспуске украинского парламента.
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В мире , Украина , Владимир Зеленский , Даля Грибаускайте , Верховная Рада , Литва
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