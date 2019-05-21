Президент Литвы Даля Грибаускайте призвала Запад и украинский народ обеспечить поддержку Владимиру Зеленскому. Об этом она заявила, общаясь с журналистами во вторник, 21 мая.
Накануне глава Литвы приняла участие в инаугурации Зеленского в Киеве и встретилась с новым президентом Украины. Она отметила, что изменения в стране возможны, если руководитель государства сможет воспользоваться поддержкой населения.
«Изменения возможны, если люди его поддержат, и, разумеется, если этот президент будет способен воспользоваться этой поддержкой, будет способен воспользоваться сложившейся ситуацией и раздавить наконец олигархическую систему, которая была создана и действует на Украине почти 30 лет», — цитирует Грибаускайте её пресс-служба.
Зеленский вступил в должность президента Украины в понедельник, 20 мая. После принятия присяги он заявил о роспуске украинского парламента.