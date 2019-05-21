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Ystads Allehanda (Швеция): путинисты повсюду 

ИноСМИ 2 часа назад
Фото: © РИА Новости, Владимир Родионов
Автор статьи в Ystads Allehanda (Швеция) обнаружил, что связи между центральными политическими фигурами в Европе и путинской Россией сильны. Особенно это касается Германии и Австрии. Последний скандал в Австрии дал повод копнуть глубже, и выяснилось, что с Россией общаются не только правые популисты, как принято считать, но и видные политики из прочих лагерей.
Австрийский вице-канцлер Штрахе ушел со своего поста, спровоцировав правительственный кризис и проведение досрочных выборов. Это случилось после того, как открылись его заигрывания с Россией. Российские деньги и влияние привлекают все больше политиков. В их числе, например, бывшие лидеры Германии и Австрии социал-демократы Герхард Шрёдер (Gerhard Schröder) и Кристиан Керн (Christian Kern).
Нет никаких сомнений в том, что Австрийская партия свободы (FPÖ) — партия неоднозначная. Недостатки одной из коалиционных партий в эти выходные стали причиной краха правительства молодого консервативного канцлера Себастьяна Курца. На видео, тайно снятом в вилле на Ибице в 2017 году, видно, как лидер Австрийской партии свободы и вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе (Heinz-Christian Strache) беседует с россиянкой о сотрудничестве и государственных контрактах. По плану женщина должна была стать владелицей одной из австрийских газет, а та продвигала бы точку зрения Партии свободы перед выборами. Это была ловушка, и Штрахе прочно в ней застрял.
После разоблачения Штрахе покинул пост лидера партии, который занимал с 2005 года, а также пост вице-канцлера страны. Себастьян Курц (Австрийская народная партия) после крушения одной из правительственных партий не увидел иного выхода, кроме как объявить о досрочных выборах.
За сотрудничество правительства с националистическими популистами вроде Партии свободы приходится платить. Себастьян Курц знал, на что идет, и называл это демократической необходимостью. Будучи самым молодым канцлером за всю историю страны, Курц надеялся, что сможет контролировать и сдерживать Партию свободы, примерно так же, как почти 20 лет назад сделала консервативная Народная партия, вступив в коалицию с тогда более крупной Партией свободы, добившейся больших успехов под управлением национал-популиста Йорга Хайдера (Jörg Haider). В результате Партия свободы начала сокращаться. Не исключено, что так будет и в этот раз, но теперь и самой Народной партии, и лично Себастьяну Курцу это дорого обойдется.
В Швеции инциденту в Австрии уделяется много внимания. Во многом это связано с тем, что сотрудничество с национал-популистами вроде Партии свободы может открыть дверь России и Путину. Это предостережение, которое нужно воспринимать всерьез. Авторитарные замашки крайних партий и их представителей подготавливают почву для сотрудничества с иностранными лидерами, у которых можно получить деньги и поддержку. Эта истина никогда не теряет актуальности.
Но, к сожалению, связи с авторитарными режимами есть не только у крайних партий. Проблема гораздо шире. Бывший социал-демократический канцлер Герхард Шрёдер с 2017 года занимает пост главы правления российской газовой компании «Роснефть», 50% голосов которой контролируется российским правительством, и это ясно показывает, что российские деньги привлекают высокопоставленных представителей разных лагерей. Это касается и многих ведущих политиков Австрии. Бывший канцлер Вольфганг Шюссель (Wolfgang Schüssel) из Австрийской народной партии играет роль советника правления в «Лукойле», второй по размеру нефтяной компании России. Бывший социал-демократический канцлер Австрии Кристиан Керн недавно занял пост в государственном предприятии Российские железные дороги (РЖД), по информации «Прессе» (Die Presse). Керн ранее был главой Австрийских железных дорог, а будучи канцлером, прославился своим доброжелательным отношением к Владимиру Путину. Вместе с тогдашним социал-демократическим министром иностранных дел Германии Зигмаром Габриэлем (Sigmar Gabriel) Кристиан Керн выступал против расширения санкций в отношении путинской России. Таким образом он пытался защитить газопровод «Северный поток — 2» в Балтийском море.
Связи между центральными политическими фигурами в Европе и путинской Россией сильны. Особенно это касается Германии и Австрии. Переговоры о вопросах, имеющих решающее значение, таких как энергоснабжение или экономические санкции, ведут политики, которые сами в ходе своей политической карьеры получают награду в виде постов в российских нефтяных предприятиях и железнодорожных компаниях.
Тот, кто всерьез обеспокоен безопасностью Европы и российским влиянием на власти европейских стран, должен смотреть дальше и глубже, а не просто использовать скандал в Австрии для достижения краткосрочных внутриполитических целей.
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В мире , Европа , Политика , Статьи , Йорг Хайдер , Зигмар Габриэль , Кристиан Керн , Вольфганг Шюссель , Себастьян Курц , Владимир Путин , Герхард Шредер , Правительство РФ , Лукойл , Роснефть , РЖД , Австрия , Германия , Швеция
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