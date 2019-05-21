Ystads Allehanda (Швеция): путинисты повсюду

Ystads Allehanda (Швеция) обнаружил, что связи между центральными политическими фигурами в Европе и путинской Автор статьи вобнаружил, что связи между центральными политическими фигурами в Европе и путинской Россией сильны. Особенно это касается Германии Австрии . Последний скандал в Австрии дал повод копнуть глубже, и выяснилось, что с Россией общаются не только правые популисты, как принято считать, но и видные политики из прочих лагерей.

Австрийский вице-канцлер Штрахе ушел со своего поста, спровоцировав правительственный кризис и проведение досрочных выборов. Это случилось после того, как открылись его заигрывания с Россией. Российские деньги и влияние привлекают все больше политиков. В их числе, например, бывшие лидеры Германии и Австрии социал-демократы Герхард Шрёдер (Gerhard Schröder) и Кристиан Керн (Christian Kern).

Нет никаких сомнений в том, что Австрийская партия свободы (FPÖ) — партия неоднозначная. Недостатки одной из коалиционных партий в эти выходные стали причиной краха правительства молодого консервативного канцлера Себастьяна Курца . На видео, тайно снятом в вилле на Ибице в 2017 году, видно, как лидер Австрийской партии свободы и вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе (Heinz-Christian Strache) беседует с россиянкой о сотрудничестве и государственных контрактах. По плану женщина должна была стать владелицей одной из австрийских газет, а та продвигала бы точку зрения Партии свободы перед выборами. Это была ловушка, и Штрахе прочно в ней застрял.

После разоблачения Штрахе покинул пост лидера партии, который занимал с 2005 года, а также пост вице-канцлера страны. Себастьян Курц (Австрийская народная партия) после крушения одной из правительственных партий не увидел иного выхода, кроме как объявить о досрочных выборах.

За сотрудничество правительства с националистическими популистами вроде Партии свободы приходится платить. Себастьян Курц знал, на что идет, и называл это демократической необходимостью. Будучи самым молодым канцлером за всю историю страны, Курц надеялся, что сможет контролировать и сдерживать Партию свободы, примерно так же, как почти 20 лет назад сделала консервативная Народная партия, вступив в коалицию с тогда более крупной Партией свободы, добившейся больших успехов под управлением национал-популиста Йорга Хайдера (Jörg Haider). В результате Партия свободы начала сокращаться. Не исключено, что так будет и в этот раз, но теперь и самой Народной партии, и лично Себастьяну Курцу это дорого обойдется.

В Швеции инциденту в Австрии уделяется много внимания. Во многом это связано с тем, что сотрудничество с национал-популистами вроде Партии свободы может открыть дверь России и Путину. Это предостережение, которое нужно воспринимать всерьез. Авторитарные замашки крайних партий и их представителей подготавливают почву для сотрудничества с иностранными лидерами, у которых можно получить деньги и поддержку. Эта истина никогда не теряет актуальности.

Связи между центральными политическими фигурами в Европе и путинской Россией сильны. Особенно это касается Германии и Австрии. Переговоры о вопросах, имеющих решающее значение, таких как энергоснабжение или экономические санкции, ведут политики, которые сами в ходе своей политической карьеры получают награду в виде постов в российских нефтяных предприятиях и железнодорожных компаниях.

Тот, кто всерьез обеспокоен безопасностью Европы и российским влиянием на власти европейских стран, должен смотреть дальше и глубже, а не просто использовать скандал в Австрии для достижения краткосрочных внутриполитических целей.