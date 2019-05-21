«Исламское государство» подловило сирийских военных

По данным издания, террористы смогли застать военных врасплох на востоке страны. Это произошло неподалеку от стратегически важного города Эс-Сухне в пустыне в сирийской провинции Хомс.

Отмечается, что члены ИГ использовали противотанковые управляемые ракеты, чтобы посеять хаос в рядах конвоя сирийских сил. В результате нападения несколько солдат погибли. Кроме того, террористы атаковали один из правительственных танков, а также траншею.

Al Masdar News отмечает, что это уже вторая засада боевиков за три дня, в которую попали сирийцы.

19 мая боевики группировки «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России) атаковали авиабазу Хмеймим в сирийской провинции Латакия, где дислоцирована российская военная группировка.