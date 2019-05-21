Министр обороны Украины назвал причину отставки

«Я уважаю его конституционное право определяться с министром обороны и подавать предложения Верховной Раде на назначение», — заявил он у здания Администрации президента, куда прибыл для встречи с Зеленским.

Министр добавил, что сделал все возможное, чтобы за пять лет создать в стране сильную армию.

20 мая глава Министерства обороны Украины написал заявление об отставке. Это произошло после того, как Зеленский на инаугурации назвал фамилии представителей власти, которым следует покинуть свой пост. Среди них оказался и Полторак. Однако сам министр пояснил, что о своем решении уйти он сказал Зеленскому за несколько дней до вступления того в должность президента страны.