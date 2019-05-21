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€500 млн на кону: миссия МВФ и ЕС прибыла на Украину на фоне обновления власти 

Газета.Ru 37 минут назад
Фото: Reuters
На Украину прибыла миссия Международного валютного фонда (МВФ), передает "Украинская правда".
Миссия МВФ пробудет на Украине 2 недели. Вместе с миссией МВФ, в Украине будут работать представители ЕС, которые должны принять решение о продлении программы макроэкономической помощи и выделения нового транша в размере €500 млн В то же время, для ЕС ключевым условием предоставления транша является продолжение сотрудничества с МВФ.
Ранее в Верховной раде новому президенту Владимиру Зеленскому посоветовали не повторять роковой ошибки и разорвать сотрудничество с МВФ.
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В мире , Украина , Владимир Зеленский , ЕС , Международный валютный фонд , Верховная Рада , Украинская правда
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