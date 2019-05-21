Украинские общественники подсчитали доходы Зеленского

Украинские общественное движение «Честно» опубликовало сведения о доходах нового президента с страны Владимира Зеленского , сравнив его декларации за 2017 и 2018 годы.

Так, в 2018 году глава государства и члены его семьи заработали 14,6 млн гривен (около $558 тыс.), из которых примерно 10,5 млн гривен (порядка $400 тыс.) — доходы от предпринимательской деятельности. Денежные активы президента Украины составили около 22,55 млн гривен ($860,6 тыс.).

Общее состояние Зеленского, по данным активистов оценивается примерно в 37 млн гривен (около полутора миллиона долларов), что на 6 млн гривен больше, чем в 2017-м, сообщается на сайте организации.

Активисты напомнили, что Зеленский проигнорировал призыв движения «Честно» обнародовать декларацию за 2018 год сразу после результатов 1 тура выборов. Они также отметили, что в соответствии с рекомендациями Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции президент должен в течение 30 дней передать предприятия, где он и его супруга числятся конечными бенефициарами, другим физическим или юридическим лицам.

Ранее News.ru писал о том, на что надеются украинцысо сменой главы государства. Они ожидают, что Зеленский окажется «приличным человеком», не станет красть, исполнит обещания, данные в инаугурационной речи, и не ухудшит и без того непростую ситуацию в стране.