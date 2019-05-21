«Вульгарное поведение»: в Польше запретили песню «Темная ночь»

Директор гданьского музея Второй Мировой войны выгнал из культурного учреждения музыкантов под руководством певца Петра Косевского за исполнение советcкого хита военных лет «Тёмная ночь». Об этом артист сообщил на своей странице в Facebook.

По словам певца, его пригласили в Гданьск выступить в рамках проводимой по всей Европе «Ночи музеев». При этом поначалу Косевский не решался принять предложение, поскольку усматривал в акции политические мотивы.

«Я думал, что искусство сможет объединить нас <…> что, слушая сентиментальные песни военных лет, мы поразмышляем над тем, какой была война, и что мы можем сделать, чтобы этот ужас никогда не повторился. Вы даже не представляете, как я ошибался», — написал артист.

Косевский уверяет, что во время исполнения песни на мотив советского хита «Тёмная ночь», польский текст к которой написал Юлиан Тувим, директор музея Второй Мировой войны Карол Навроцкий потребовал прекратить концерт. Руководитель культурного учреждения назвал композицию «большевистской песней», а, встретив попытки объяснить, что это не так, потребовал артистов покинуть здание музея.

«Мы были шокированы таким вульгарным поведением в учреждении культуры. Печаль, бессилие и страх», — подытожил свой пост Косевский.

«Тёмная ночь» была написана в 1943 году специально для кинофильма «Два бойца» композитором Никитой Богославским и поэтом Владимиром Агатовым.