Из-за скандального видео вице-канцлера Австрии страну ждут новые выборы

Экс-канцлер Австрии Кристиан Керн заявил, что Себастьян Курц должен «расчистить путь для нового начала» и уйти в отставку. Однако канцлер пока оставил эти советы без внимания и, вероятнее всего, останется руководить кабинетом до новых выборов в австрийский парламент в сентябре.

В минувшие выходные лидер националистической Партии свободы и партнер Курца по коалиции, вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе оказался в центре скандала и был вынужден уйти в отставку. Причиной стало видео, на котором показана встреча политика, прошедшая 24 июля 2017 года на Ибице с «русской миллионершей» Аленой Макаровой. Фрагменты ролика обнародовали ряд австрийских СМИ.

Несмотря на скандал, как пишет европейская пресса, рейтинги Курца все еще остаются достаточно высокими.

Канцлер призвал провести новые выборы в связи с развалом правительственной коалиции — Консервативной народной партии и националистической Партии Свободы. В свою очередь, президент Австрии Александер Ван дер Беллен заявил, что досрочные выборы в австрийский национальный совет помогут восстановить доверие граждан страны к правительству, передает ТАСС.

Как следует из обнародованных прессой материалов, Штрахе якобы обсуждал с россиянкой получение помощи на выборах 15 октября 2017 года, а также оказание ей помощи в покупке доли одного из австрийских СМИ. По итогам того голосования Штрахе стал вице-канцлером Австрии.

После публикации материала в отставку подал и глава фракции Австрийской партии свободы (АПС) Йохан Гуденус, который поддерживал связь с представителем «россиянки». Сама женщина назвалась племянницей известного газового миллиардера Игоря Макарова , однако последний публично открестился от «племянницы», заявив, что не имеет к ней отношения.

Представители Партии свободы назвали происходящее «провокацией», а австрийские и международные СМИ отмечают, что видео 2017 года было обнародовано за неделю до выборов в Европейский парламент

На них правые националисты и евроскептики, которые усилили свое присутствие в национальных парламентах, планируют нанести удар по либеральным и центристским силам.

При этом до скандала с видео Партия свободы занимала особое место на европейском политическом Олимпе. Это единственная партия правых националистов, которая смогла войти в правительственную коалицию страны Европейского союза . Как отмечают европейские аналитики, скандал нанес по объединению серьезный удар: «Партия свободы многие годы работала, чтобы войти в правительство. Теперь все это разрушено», — сказал Financial Times Томас Хофер.

В то же время директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко пока не оценивает ситуацию столь однозначно, отмечая тот факт, что руководители партии «сыграли на опережение», подав в отставку. Пост председателя Партии свободы перешел к другому партийному лидеру Норберту Хоферу , который сложил свои полномочия министра транспорта.

Это достаточно сильный политик — в 2016 году он участвовал в выборах президента Австрии и в первом туре опередил нынешнего президента Александера Ван дер Беллена.

Стоит отметить, что скандальное видео было обнародовано вскоре после возвращения самого Ван дер Беллена из России, где он участвовал в культурном форуме и провел встречу с президентом Владимиром Путиным . Если бы это произошло во время визита, австрийский президент был бы не в лучшей ситуации — ему пришлось бы отвечать на вопросы журналистов в присутствии российских политиков и программа визита была бы сорвана. Некоторые наблюдатели считают, что таким образом президент, который принадлежит к партии «зеленых», был выведен из-под удара.

Бондаренко называет произошедшее «провокацией» с целью повлиять на относительно независимую политику Австрии в ЕС. По мнению собеседника «Газеты.Ru»,

ее могли осуществить спецслужбы США или Великобритании. Он напоминает, что история произошла на испанском курорте Ибица, а это государство всегда было в поле зрения британских спецслужб.

«Это можно рассматривать как прямое вмешательство в дела Австрии», — говорит Бондаренко.

Рассуждая о «провокации», эксперт вспоминает о шпионском скандале в Австрии в ноябре 2018 года. Тогда власти сообщили о разоблачении отставного военного, работавшего на Россию с начала 1990-х годов. В этой связи свой визит в Россию тогда отменила глава МИД Австрии Карин Кнайсль. Как писали местные СМИ, разоблачить шпиона Вене помогли спецслужбы одной из европейских стран. По некоторым данным, речь может идти о германской разведке БНД.

Отношения австрийской и германской разведок, правда, дружескими не назовешь. В июне 2018 года в немецкой печати появилась информация, что германские спецслужбы периодически осуществляли шпионскую деятельность в отношении расположенных на территории Австрии международных миссий.

Стоит отметить, что «домашняя» спецслужба Германии — ведомство по охране конституции — активно следит за ростом популярности «Альтернативы для Германии», дружественной по отношению к австрийской Партии свободы.

В свою очередь, пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков называет ситуацию внутренним делом австрийского государства.

«Это не относится ни к Российской Федерации, ни к президенту, ни к правительству. Мы не знаем доподлинно, кто эта женщина, русская ли она, россиянка ли она, поэтому это история, которая не имеет и не может иметь к нам никакого отношения», — цитирует РИА «Новости» представителя Кремля.