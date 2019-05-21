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В Киеве призвали не допустить возвращения России в ПАСЕ 

RT на русском + ещё 1 42 минуты назад
Фото: ТАСС
Постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба в интервью Укринформу заявил о необходимости недопущения возвращения России в Парламентскую ассамблею Совета Европы.
По словам Кулебы, в ПАСЕ пройдут «финальные бои» за то, сможет ли Россия вернуться в ассамблею, «не выполнив никаких требований резолюций».
«Наши оппоненты настроены любой ценой довести дело до конца. Россияне также понимают, что это их шанс», — заявил Кулеба.
Он считает, что полноценное участие депутатов в работе ПАСЕ в последующие месяцы так же важно, как и досрочные выборы в Верховную раду. Кулеба добавил, что «необходима максимальная мобилизация» украинских депутатов на июньскую сессию ПАСЕ.
Ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас объявил о достижении договорённости о сохранении России в ПАСЕ.
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В мире , Политика , МИД , Совет Европы , Верховная Рада , Укринформ
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