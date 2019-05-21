В Киеве призвали не допустить возвращения России в ПАСЕ

Постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба в интервью Укринформу заявил о необходимости недопущения возвращения России в Парламентскую ассамблею Совета Европы. По словам Кулебы, в ПАСЕ пройдут «финальные бои» за то, сможет ли Россия вернуться в ассамблею, «не выполнив никаких требований резолюций». «Наши оппоненты настроены любой ценой довести дело до конца. Россияне также понимают, что это их шанс», — заявил Кулеба. Он считает, что полноценное участие депутатов в работе ПАСЕ в последующие месяцы так же важно, как и досрочные выборы в Верховную раду . Кулеба добавил, что «необходима максимальная мобилизация» украинских депутатов на июньскую сессию ПАСЕ. Ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас объявил о достижении договорённости о сохранении России в ПАСЕ.