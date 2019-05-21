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Непристойная шутка президента Бразилии об азиатах разделила Сеть 

Ридус 40 минут назад
Фото: www.ridus.ru
Сомнительная шутка президента Бразилии по поводу размеров гениталий азиатского туриста вызвала неоднозначную реакцию в социальных сетях.
На этот раз президент Бразилии, уже известный своими расистскими высказываниями и сомнительным юмором, решил подшутить над азиатским туристом, который, увидев Жаира Болсонару в стенах аэропорта Манауса (где тот делал пересадку 15 мая), захотел с ним сфотографироваться.
На видео запечатлён момент, когда, в процессе съёмки Болсонару произносит неприличную шутку о размерах мужского достоинства азиатских мужчин, спрашивая иностранца: «Там всё малюсенькое?» (Tudo pequenininho aí?), и сопровождая это характерным жестом пальцами.
Чувство юмора Болсонару вызвало смех в его окружении, но азиатский турист вероятно не понял шутку и поблагодарил президента.
Видео начало циркулировать в бразильских социальных сетях, где мнения разделились — некоторые говорят, что это всего лишь шутка, а другие называют это предубеждением и непристойной выходкой.
Бразильский портал «Holanda» подчеркивает что это уже не первый случай «генитального юмора» бразильских государственных служащих по отношению к иностранцам, напоминая о печально известной шутке бразильских болельщиков над россиянкой во время Чемпионата мира по футболу (об этом подробно сообщалось на страницах «Ридуса»).
Однако население Бразилии всё же ожидало большей политкорректности от собственного президента.
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В мире , Ридус , Бразилия
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