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Действующий глава Индонезии выиграл президентские выборы 

Вести.Ru + ещё 3 1 час назад
Фото: EPA
Глава индонезийской Центральной избирательной комиссии заявил, что действующий президент Индонезии Джоко Видодо одержал победу на прошедших выборах и останется главой государства на второй срок.
После подсчета всех бюллетеней Видодо набрал 55,5% голосов избирателей. Его единственный соперник оппозиционер Прабово Субианто набрал 44,5% голосов, сообщает ТАСС.
Команда Прабово Субианто в ходе проведения голосования фиксировала различные нарушения избирательного процесса, поэтому еще до оглашения результатов оппозиционный кандидат потребовал провести независимую проверку результатов.
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В мире , Центризбирком России , ИТАР-ТАСС , Индонезия
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