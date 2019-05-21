Действующий глава Индонезии выиграл президентские выборы

Глава индонезийской Центральной избирательной комиссии заявил, что действующий президент Индонезии Джоко Видодо одержал победу на прошедших выборах и останется главой государства на второй срок.

После подсчета всех бюллетеней Видодо набрал 55,5% голосов избирателей. Его единственный соперник оппозиционер Прабово Субианто набрал 44,5% голосов, сообщает ТАСС.

Команда Прабово Субианто в ходе проведения голосования фиксировала различные нарушения избирательного процесса, поэтому еще до оглашения результатов оппозиционный кандидат потребовал провести независимую проверку результатов.