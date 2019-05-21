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Украинский экс-депутат объяснил, чем обернутся досрочные выборы в Раду 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Стрингер
Бывший депутат Верховной рады Украины Кирилл Куликов заявил, что досрочные выборы в украинский парламент вернут к власти Петра Порошенко и его команду. Об этом он рассказал в эфире телеканала NewsOne.
По мнению депутата, при действующей в стране избирательной системе после выборов в Раде окажутся все те же депутаты и политики.
"Я не согласен, и достаточно проблемно я смотрю на проведение внеочередных выборов, потому что по этой системе и стой базой, которую на сегодняшний день имеют старые силы Петра Порошенко, мы увидим тех же и там же", — сказал Куликов.
При этом он добавил, что хотел бы увидеть Петра Порошенко и его команду "соврешенно в другом месте", а не в парламенте.
При этом экс-депутат отметил, что новому президенту Украины Владимиру Зеленскому в первую очередь следует "встретиться со всеми мировыми лидерами одновременно".
В понедельник состоялась инаугурация нового президента Украины Владимира Зеленского. Выступая в парламенте, он заявил, что распускает Верховную раду, и призвал кабмин освободить места для новых поколений. Кроме того, он призвал депутатов уволить глав Службы безопасности, Генпрокуратуры и министерства обороны.
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В мире , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Министерство обороны , Генпрокуратура РФ , Верховная Рада
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