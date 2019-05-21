Зеленский подписал первый указ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал первый указ после вступления в должность. Документ опубликован на сайте президента.

Глава государства принял на себя полномочия Верховного главнокомандующего вооруженных сил страны. В соответствии с конституцией Украины в его обязанности входит назначение и увольнение высшего командования ВСУ и других военных формирований, присвоение высших воинских званий и формирование Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).