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Зеленский подписал первый указ 

Lenta.ru 1 час назад
Президент Украины Владимир Зеленский подписал первый указ после вступления в должность. Документ опубликован на сайте президента.
Глава государства принял на себя полномочия Верховного главнокомандующего вооруженных сил страны. В соответствии с конституцией Украины в его обязанности входит назначение и увольнение высшего командования ВСУ и других военных формирований, присвоение высших воинских званий и формирование Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).
Зеленский вступил в должность президента Украины 20 мая. В ходе инаугурации он объявил о роспуске Верховной Рады, дав депутатам два месяца на выполнение его требований: отставки правительства, отмены депутатской неприкосновенности и принятия закона о незаконном обогащении.
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