Конгресс увидит налоговые декларации Трампа

Аудиторы предоставят конгрессу налоговые декларации президента США Дональда Трампа . Такое решение принял суд в Вашингтоне.

Ходатайство адвокатов Трампа об отсрочке вступления решения в силу было отклонено. Также суд не ограничил содержание запроса конгрессменов, которые требуют обнародовать декларации главы государства, сообщает CNN.

Обжаловать решение суда могут адвокаты президента.