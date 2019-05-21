Конгресс увидит налоговые декларации Трампа 

Аудиторы предоставят конгрессу налоговые декларации президента США Дональда Трампа. Такое решение принял суд в Вашингтоне.
Ходатайство адвокатов Трампа об отсрочке вступления решения в силу было отклонено. Также суд не ограничил содержание запроса конгрессменов, которые требуют обнародовать декларации главы государства, сообщает CNN.
Обжаловать решение суда могут адвокаты президента.
Ранее News.ru сообщал, что налоговые декларации президента США Дональда Трампа за последние шесть лет затребовали в американском Конгрессе. Соответствующие повестки направил министру финансов США Стивену Мнучину и главе налоговой службы Чарльзу Реттигу председатель комитета по налогам Ричард Нил.