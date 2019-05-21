Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Конгресс увидит налоговые декларации Трампа 

News.ru + ещё 4 54 минуты назад
Фото: News.ru
Аудиторы предоставят конгрессу налоговые декларации президента США Дональда Трампа. Такое решение принял суд в Вашингтоне.
Ходатайство адвокатов Трампа об отсрочке вступления решения в силу было отклонено. Также суд не ограничил содержание запроса конгрессменов, которые требуют обнародовать декларации главы государства, сообщает CNN.
Обжаловать решение суда могут адвокаты президента.
Ранее News.ru сообщал, что налоговые декларации президента США Дональда Трампа за последние шесть лет затребовали в американском Конгрессе. Соответствующие повестки направил министру финансов США Стивену Мнучину и главе налоговой службы Чарльзу Реттигу председатель комитета по налогам Ричард Нил.
News.ru: последние новости
В Крыму ответили считающему полуостров украинским Зеленскому В Госдуме отреагировали на отставку премьер-министра Украины Песков ответил на вопрос о встрече Путина с Зеленским
В мире , Ричард Нил , Дональд Трамп , Федеральная налоговая служба , CNN , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зеленский подписал первый указ21
«Тех же и там же»: чем обернутся досрочные выборы в Раду1
Названа вероятность перехвата С-400 гиперзвуковых целей47
Воспитателей заставят учить другие языки из-за мигрантов
Скандальный закон о языке на Украине отвергли в ООН179
Видео
Нарушил правило? Организаторы «Евровидения» сделали заявление
Шоу-бизнес
Что случилось? В квартире Шукшиной устроили погром
Шоу-бизнес
«Нам нужна помощь»: Зеленский обратился к США
Украина В мире
Туристка из Украины выгоняла иностранцев из самолета
Происшествия
Пока вы не уснули: Зеленский «заберёт» Крым
В мире
Скандал не помеха: Дочь Алсу позвали на «Голос»
Шоу-бизнес
Одно разочарование: Кадыров вынес вердикт Зеленскому
Политика В мире
Полет F-22 показали изнутри «Хищника»
Армия Оружие
«Крым — русская земля, и на этом точка»
Политика Конфликты
Вслед за остальными: Гройсман покидает пост
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение