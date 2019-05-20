Бабуины похозяйничали в частном бассейне 

В ЮАР два бабуина забрались в частный бассейн и развлеклись в нем. Водные процедуры мартышек снял на камеру владелец искусственного водоема, случайно заметивший непрошеных посетителей. Приматы похозяйничали в бассейне на протяжении 10 минут, они играли возле него и купались. Не обошлось и без конфликта — старшему самцу не понравилось, что его младший соплеменник плавает вместе с ним, и пытался прогнать его. Однако юный павиан оказался хитрее, заметив, что его строгий сородич отвернулся, он тут же нырнул в бассейн. Известно, что социальные отношения бабуинов строятся на иерархии: в стаде есть несколько доминирующих самцов, которые стараются держаться вместе, остальные члены сообщества обязаны им подчиняться.