Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Израиль и ХАМАС заключили перемирие 

Lenta.ru + ещё 7 43 минуты назад
Фото: Amir Cohen / Reuters
Израиль и палестинское движение ХАМАС договорились о перемирии. Об этом сообщает The Times of Israel.
Перемирие заключено сроком на полгода. Палестина взяла на себя обязательства прекратить беспорядки на границе сектора Газа и Израиля, не запускать шары с зажигательной смесью и поддерживать буферную зону на 300 метров вдоль границы.
В обмен на это Израиль расширит до 15 миль прибрежную зону в районе сектора Газа, где палестинские рыбаки смогут ловить рыбу. Также израильские власти разрешат ввозить медикаменты и другую помощь для палестинцев. Кроме того, Тель-Авив пообещал начать переговоры с сектором по поводу электричества, здравоохранения и контрольно-пропускных пунктов.
Очередной обмен ударами между сторонами начался 4 мая. По данным издания, за это время с территории сектора Газа по Израилю было выпущено более 700 ракет. 300 военных объектов палестинцев попали под ответный удар израильской армии.
Обстановка на границе сектора Газа обострилась весной 2018 года — мирный протест перерос в массовые беспорядки и столкновения протестующих с израильскими войсками. Акция была приурочена ко Дню Накба — исходу с территории, где в 1948 году было создано государство Израиль.
Последние новости
Путин помиловал осужденную 1935 года рождения Европа потребовала от Зеленского срочных переговоров с Россией Зеленский объявил о роспуске Рады
Комментарии1
В мире , Хамас , Газета The Times , Израиль , Палестина
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«У нас такого нет»: Почему Запад так боится Россию1
Споры о языке в СБ ООН: грубость Британии и ирония РФ351
Привет из прошлого: на Украине похвастались радарами США4
Зеленский подписал первый указ77
Трамп пригрозил Ирану «огромной силой»
Видео
Нарушил правило? Организаторы «Евровидения» сделали заявление
Шоу-бизнес
Что случилось? В квартире Шукшиной устроили погром
Шоу-бизнес
«Нам нужна помощь»: Зеленский обратился к США
Украина В мире
Туристка из Украины выгоняла иностранцев из самолета
Происшествия
Пока вы не уснули: Зеленский «заберёт» Крым
В мире
Скандал не помеха: Дочь Алсу позвали на «Голос»
Шоу-бизнес
Одно разочарование: Кадыров вынес вердикт Зеленскому
Политика В мире
Полет F-22 показали изнутри «Хищника»
Армия Оружие
«Крым — русская земля, и на этом точка»
Политика Конфликты
Вслед за остальными: Гройсман покидает пост
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение