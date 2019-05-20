Австрия отказалась предоставлять площадку прибывшим в Вену экспертам клуба «Валдай»

Представители Австрии отказались принимать участие и предоставлять площадку организаторам VI заседания европейской конференции международного дискуссионного клуба "Валдай" накануне открытия. Об этом сообщил журналистам в понедельник председатель совета Международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий.

По его словам, австрийские коллеги "буквально несколько часов назад сообщили, что не смогут принять участие в конференции". Кроме того, свою площадку для предстоящей дискуссии отказалась предоставлять Академия национальной обороны и безопасности Австрии.