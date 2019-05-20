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Австрия отказалась предоставлять площадку прибывшим в Вену экспертам клуба «Валдай» 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Представители Австрии отказались принимать участие и предоставлять площадку организаторам VI заседания европейской конференции международного дискуссионного клуба "Валдай" накануне открытия. Об этом сообщил журналистам в понедельник председатель совета Международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий.
По его словам, австрийские коллеги "буквально несколько часов назад сообщили, что не смогут принять участие в конференции". Кроме того, свою площадку для предстоящей дискуссии отказалась предоставлять Академия национальной обороны и безопасности Австрии.
Изначально в пленарной сессии заседания было заявлено участие генерального секретаря МИД Австрии Йоханнеса Петерлика.
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В мире , Конфликты , МИД , Валдайский клуб , Австрия , Вена
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