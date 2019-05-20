Каноническая УПЦ выразила готовность поддержать Зеленского

«УПЦ готова и в дальнейшем оказывать поддержку в социальной сфере, в сфере обмена пленными мы работали и будем работать. УПЦ будет поддерживать президента во всех добрых намерениях», — приводит Центр информации УПЦ слова митрополита, который присутствовал на торжественном заседании Верховной рады.

В то же время Онуфрий обратился к президенту с просьбой относиться к УПЦ так же, как и ко всем, чтобы все «были равны перед законом, чтобы не было своих и чужих», передает ТАСС.

«Мне понравилось в данной церемонии (инаугурации — прим. ВЗГЛЯД) то, что президент говорил от сердца, говорил просто. Я думаю, что те слова, которые он говорил, — это не был какой-то маскарад. Это было то, чем наполнена душа и что является его главными желаниями в его каденции президентства. Это прекращение войны, это то, чтобы людям улучшить их условия жизни в нашем государстве и то, чтобы объединить государство, а не разделять по каким-то признакам. Надо людей объединять, а не разъединять», — считает предстоятель УПЦ.

При этом митрополит считает, что не все, о чем говорил Зеленский в своей речи, воплотится в жизнь.

«Но если человек не будет иметь доброго намерения, то он никогда добра не сделает. А он имеет хорошие намерения», — отметил Онуфрий.

Покинувший пост украинского президента Петр Порошенко спровоцировал церковный раскол. С согласия Константинопольского патриархата в стране создали так называемую Православную церковь Украины.