Порошенко резко обеднел во время президентства, узнал Bloomberg

Сразу после вступления на пост президента Украины в 2014 году Петр Порошенко потерял статус долларового миллиардера, сообщает агентство Bloomberg.

Отмечается, что за время президентства чистый капитал Порошенко сократился на 40% до $705 млн Самыми ценными активами бывшего украинского лидера Bloomberg назвал кондитерскую фабрику Roshen , а также страховую компанию, банк, телеканал, сельскохозяйственные и пищевые предприятия.

В агентстве отметили, что самый богатый украинец бизнесмен Ринат Ахметов с 2014 года потерял еще больше — около 50% своего состояния. В настоящее время у него осталось $5,5 млрд

Ранее стало известно, что Порошенко снова собрался в президенты Украины.