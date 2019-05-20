Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Зеленский договорился с президентом Эстонии о евроинтеграции 

Газета.Ru 59 минут назад
Фото: ТАСС
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с эстонской коллегой Керсти Кальюлайд, сообщает РИА "Новости".
Стороны обсудили дальнейшую поддержку евроинтеграции и торгово-экономические отношения между странами.
"Участники встречи отметили важность содействия активизации торгово-экономических отношений между Украиной и Эстонией", — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, Зеленский высоко оценил усилия Эстонии в поддержке евроинтеграционных стремлений Украины.
Ранее сообщалось, что Петр Порошенко проводит совещание по итогам выступления Зеленского.
Газета.Ru: последние новости
Президентское удостоверение Зеленского уронили на инаугурации Ляшко перебил Зеленского на инаугурации Жена Саакашвили готовит протесты в Грузии
В мире , Прибалтика , Украина , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Керсти Кальюлайд , РИА Новости , Эстония
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: Зеленский «заберёт» Крым5
«Крым — русская земля, и на этом точка»340
Скандал не помеха: Дочь Алсу позвали на «Голос»25
Нарушил правило? Организаторы «Евровидения» сделали заявление60
Одно разочарование: Кадыров вынес вердикт Зеленскому82
Видео
Нарушил правило? Организаторы «Евровидения» сделали заявление
Шоу-бизнес
Что случилось? В квартире Шукшиной устроили погром
Шоу-бизнес
Туристка из Украины выгоняла иностранцев из самолета
Происшествия
Пока вы не уснули: Зеленский «заберёт» Крым
В мире
Скандал не помеха: Дочь Алсу позвали на «Голос»
Шоу-бизнес
Одно разочарование: Кадыров вынес вердикт Зеленскому
Политика В мире
Полет F-22 показали изнутри «Хищника»
Армия Оружие
«Крым — русская земля, и на этом точка»
Политика Конфликты
Вслед за остальными: Гройсман покидает пост
Украина В мире
Скандал из-за голосов: организаторы «Евровидения» внесли ясность
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение