Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с эстонской коллегой Керсти Кальюлайд, сообщает РИА "Новости".
Стороны обсудили дальнейшую поддержку евроинтеграции и торгово-экономические отношения между странами.
"Участники встречи отметили важность содействия активизации торгово-экономических отношений между Украиной и Эстонией", — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, Зеленский высоко оценил усилия Эстонии в поддержке евроинтеграционных стремлений Украины.
Ранее сообщалось, что Петр Порошенко проводит совещание по итогам выступления Зеленского.